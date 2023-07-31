Косметолог раскрыла способы избавиться от вросших волос в домашних условиях
Врач Черныш: Вросшие волосы могут появиться на теле из-за обтягивающей одежды
Вросшие волосы часто появляются после бритья или эпиляции. Это происходит из-за того, что они начинают расти не наружу, а вглубь кожи, вызывая воспаление окружающих тканей. Такое явление чаще наблюдается при наличии жёстких волос, которые растут быстрее светлых и находятся в плотных участках кожи. О причинах врастания волос и способах борьбы с ними Лайфу рассказала врач-косметолог "СМ-Косметологии" Екатерина Черныш.
Причины появления вросших волос:
- Неправильная техника бритья, в том числе бритьё без применения специального геля/пены или использование тупого лезвия.
- Ношение обтягивающей одежды, что может привести к огрубению и уплотнению кожи в результате её частого сдавливания.
- Гормональный дисбаланс, который может вызвать ускоренный рост волос и их врастание.
- Неправильно подобранный домашний уход, при котором кожа недостаточно увлажняется, что также способствует появлению вросших волос.
Как избавиться от вросших волос в домашних условиях:
- Использовать увлажняющие и питательные средства (кремы, бальзамы, молочко и другие).
- Соблюдать интервал между процедурами по удалению волос (в среднем три-четыре недели).
- Не носить тесную синтетическую одежду.
- Проводить бритьё строго по направлению роста волос и использовать скраб для тела, уделяя особое внимание зоне предстоящего удаления волос.
"Эти меры могут значительно уменьшить вероятность появления вросших волос, но полностью избавиться от данной проблемы можно только с помощью косметологических процедур. Наиболее эффективный способ профилактики и лечения вросших волос — лазерная эпиляция. В ходе процедуры под воздействием лазера разрушается волосяная луковица, что приводит к выпадению волос и предотвращению их повторного роста", — рассказала косметолог.
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