Косметолог раскрыла способы избавиться от вросших волос в домашних условиях

Вросшие волосы часто появляются после бритья или эпиляции. Это происходит из-за того, что они начинают расти не наружу, а вглубь кожи, вызывая воспаление окружающих тканей. Такое явление чаще наблюдается при наличии жёстких волос, которые растут быстрее светлых и находятся в плотных участках кожи. О причинах врастания волос и способах борьбы с ними Лайфу рассказала врач-косметолог "СМ-Косметологии" Екатерина Черныш.

Причины появления вросших волос: Неправильная техника бритья, в том числе бритьё без применения специального геля/пены или использование тупого лезвия.

Ношение обтягивающей одежды, что может привести к огрубению и уплотнению кожи в результате её частого сдавливания.

Гормональный дисбаланс, который может вызвать ускоренный рост волос и их врастание.

Неправильно подобранный домашний уход, при котором кожа недостаточно увлажняется, что также способствует появлению вросших волос.

Как избавиться от вросших волос в домашних условиях: Использовать увлажняющие и питательные средства (кремы, бальзамы, молочко и другие).

Соблюдать интервал между процедурами по удалению волос (в среднем три-четыре недели).

Не носить тесную синтетическую одежду.

Проводить бритьё строго по направлению роста волос и использовать скраб для тела, уделяя особое внимание зоне предстоящего удаления волос.

"Эти меры могут значительно уменьшить вероятность появления вросших волос, но полностью избавиться от данной проблемы можно только с помощью косметологических процедур. Наиболее эффективный способ профилактики и лечения вросших волос — лазерная эпиляция. В ходе процедуры под воздействием лазера разрушается волосяная луковица, что приводит к выпадению волос и предотвращению их повторного роста", — рассказала косметолог.