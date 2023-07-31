Шойгу доложил Путину об итогах своего визита в КНДР, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин получил доклад от главы Минобороны Сергея Шойгу по итогам его визита в Северную Корею. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально", — сказал пресс-секретарь Путина.