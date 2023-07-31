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31 июля, 09:46

Шойгу доложил Путину об итогах своего визита в КНДР, сообщили в Кремле

Песков: Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР

Президент России Владимир Путин получил доклад от главы Минобороны Сергея Шойгу по итогам его визита в Северную Корею. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально", — сказал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, как правило, о столь важных рабочих поездках главе государства докладывается в максимально сжатые сроки.

Напомним, визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР состоялся на прошлой неделе. Там российский министр встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от Владимира Путина.

В Кремле не стали раскрывать содержание личного письма Путина Ким Чен Ыну

В Кремле не стали раскрывать содержание личного письма Путина Ким Чен Ыну

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ТАСС / Григоров Гавриил

Александр Юнашев
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