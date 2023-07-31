Шойгу доложил Путину об итогах своего визита в КНДР, сообщили в Кремле
Песков: Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
Президент России Владимир Путин получил доклад от главы Минобороны Сергея Шойгу по итогам его визита в Северную Корею. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально", — сказал пресс-секретарь Путина.
По словам Пескова, как правило, о столь важных рабочих поездках главе государства докладывается в максимально сжатые сроки.
Напомним, визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР состоялся на прошлой неделе. Там российский министр встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от Владимира Путина.
ТАСС / Григоров Гавриил