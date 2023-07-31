Взрыв в ресторане в центре Москвы произошёл во время ремонта холодильника
Взрыв в ресторане "Пироги, вино и гусь", который расположен в центре Москвы, произошёл во время ремонта холодильника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Ресторан "Пироги, вино и гусь" в Москве, где произошёл взрыв. Видео © SHOT
По его данным, пострадавшим оказался рабочий, который пытался починить оборудование. Ему сейчас оказывают медпомощь врачи.
Ранее Лайф писал, что человек загорелся после взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь". Примечательно, что именно в этом же заведении всего несколько дней назад обрушился потолок: рабочие продолбили огромную дыру этажом выше.
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