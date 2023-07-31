Взрыв в ресторане в центре Москвы произошёл во время ремонта холодильника

Взрыв в ресторане "Пироги, вино и гусь", который расположен в центре Москвы, произошёл во время ремонта холодильника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Ресторан "Пироги, вино и гусь" в Москве, где произошёл взрыв. Видео © SHOT

По его данным, пострадавшим оказался рабочий, который пытался починить оборудование. Ему сейчас оказывают медпомощь врачи.