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31 июля, 11:08

Взрыв в ресторане в центре Москвы произошёл во время ремонта холодильника

Взрыв в ресторане "Пироги, вино и гусь", который расположен в центре Москвы, произошёл во время ремонта холодильника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Ресторан "Пироги, вино и гусь" в Москве, где произошёл взрыв. Видео © SHOT

По его данным, пострадавшим оказался рабочий, который пытался починить оборудование. Ему сейчас оказывают медпомощь врачи.

Ранее Лайф писал, что человек загорелся после взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь". Примечательно, что именно в этом же заведении всего несколько дней назад обрушился потолок: рабочие продолбили огромную дыру этажом выше.

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SHOT

Иван Косицын
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