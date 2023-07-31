В Александринском театре 29 августа состоится гала-концерт звёзд оперы и балета

Гала-концерт звёзд оперы и балета состоится 29 августа в Александринском театре. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля "Классика и современность", сообщает газета "Петербургский дневник" . Организатором концерта стал Центр поддержки социально-культурных инициатив.

"Гала-концерт — уникальное событие, дающее редкую возможность истинным ценителям оперы и балета увидеть семейные балетные пары, ведущих солистов Санкт-Петербурга и Москвы, звёзд мирового уровня на одной сцене в один вечер", — рассказали организаторы.

Зрители увидят на сцене знаменитые отрывки из всемирно известных опер и балетов "Самсон и Далила", "Кармен", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и другие на музыку К.Сен-Санса, Ж.Бизе, П.Чайковского, Л.Минкуса. В программе участвуют народный артист РФ, премьер Мариинского театра до 2007 года Фарух Рузиматов, народная артистка России, оперная прима Большого театра (меццо-сопрано) Ирина Долженко, народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина и другие. Длиться гала-концерт будет примерно два часа, возрастная категория 6+.