"Режим оттягивает неизбежную развязку": В Госдуме назвали внушительными потери ВСУ за месяц

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал внушительными данные о потерях ВСУ, которые озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В беседе с Лайфом он высоко оценил профессионализм Армии России.

"Цифры, которые озвучил министр обороны, весьма внушительны. С одной стороны, это говорит о правильности наших действий, о профессионализме Армии РФ. А с другой — об абсолютной бессмысленности поддержки Западом преступного украинского режима", — сказал парламентарий.

По словам Хамитова, то, что поставляется Киеву под видом "суперсовременного оружия и техники", сразу уничтожается российскими войсками. И единственное последствие такой "помощи" — это увеличение количества жертв со стороны ВСУ, добавил он.

"Таким образом, режим просто оттягивает неизбежную развязку, а принципиальные перемены в ходе конфликта невозможны", — заключил депутат.