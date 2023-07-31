"Режим оттягивает неизбежную развязку": В Госдуме назвали внушительными потери ВСУ за месяц
Депутат Госдумы Хамитов назвал внушительными данные о потерях ВСУ за месяц
Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал внушительными данные о потерях ВСУ, которые озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В беседе с Лайфом он высоко оценил профессионализм Армии России.
"Цифры, которые озвучил министр обороны, весьма внушительны. С одной стороны, это говорит о правильности наших действий, о профессионализме Армии РФ. А с другой — об абсолютной бессмысленности поддержки Западом преступного украинского режима", — сказал парламентарий.
По словам Хамитова, то, что поставляется Киеву под видом "суперсовременного оружия и техники", сразу уничтожается российскими войсками. И единственное последствие такой "помощи" — это увеличение количества жертв со стороны ВСУ, добавил он.
"Таким образом, режим просто оттягивает неизбежную развязку, а принципиальные перемены в ходе конфликта невозможны", — заключил депутат.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины всего за месяц потеряли 20,8 тысячи человек. По его данным, войска Незалежной лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 САУ из разных стран. Глава Минобороны также заметил, что профессионализм российских военных, действующих на всех направлениях СВО, помог не допустить продвижения ВСУ.
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