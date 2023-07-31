Регион

Уведомления отключены

31 июля, 14:56

Молдавская спецслужба отказалась сотрудничать с ФСБ

Служба информации и безопасности Молдавии расторгла договор о работе с ФСБ

Служба информации и безопасности Молдавии расторгла соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Об этом рассказали в пресс-службе СИБ.

"СИБ после проведения необходимых юридических процедур расторгла соглашение о партнёрстве с ФСБ РФ. Официальные уведомления об этом были направлены в органы власти РФ", — говорится в сообщении.

Додон считает решение Молдавии сократить число дипломатов РФ заказом Запада

Додон считает решение Молдавии сократить число дипломатов РФ заказом Запада

Выход из соглашения был инициирован через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Также СИБ начала процесс расторжения договора о взаимодействии со Службой внешней разведки (СВР) России.

Ранее Лайф писал о том, что власти Молдавии намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. В Кремле заявили, что молдавское руководство само заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Молдавия
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров