Молдавская спецслужба отказалась сотрудничать с ФСБ

Служба информации и безопасности Молдавии расторгла соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Об этом рассказали в пресс-службе СИБ.

"СИБ после проведения необходимых юридических процедур расторгла соглашение о партнёрстве с ФСБ РФ. Официальные уведомления об этом были направлены в органы власти РФ", — говорится в сообщении.