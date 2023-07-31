Молдавская спецслужба отказалась сотрудничать с ФСБ
Служба информации и безопасности Молдавии расторгла договор о работе с ФСБ
Служба информации и безопасности Молдавии расторгла соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Об этом рассказали в пресс-службе СИБ.
"СИБ после проведения необходимых юридических процедур расторгла соглашение о партнёрстве с ФСБ РФ. Официальные уведомления об этом были направлены в органы власти РФ", — говорится в сообщении.
Выход из соглашения был инициирован через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Также СИБ начала процесс расторжения договора о взаимодействии со Службой внешней разведки (СВР) России.
Ранее Лайф писал о том, что власти Молдавии намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. В Кремле заявили, что молдавское руководство само заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.
Shutterstock