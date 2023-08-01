Беспилотник упал возле ж/д путей в Рязанской области
Дежурный на железнодорожном перегоне в Рязанской области обнаружил неизвестный беспилотник. По данным SHOT, это коптер размером 20 х 20 сантиметров без взрывных устройств.
Сейчас полиция выясняет, откуда он прилетел. На движение поездов инцидент никак не повлиял.
А рано утром сегодня, 1 августа, при попытке пролёта в Москву силы ПВО сбили несколько беспилотников. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один — подавлен средствами РЭБ. Он попал в башню делового центра "Москва-Сити", которая была повреждена при прошлой атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал.
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