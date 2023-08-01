Песков не стал сравнивать атаки дронов на "Москву-Сити" с терактом 11 сентября

В Кремле не видят ничего общего между взрывами украинских беспилотников в деловом центре "Москва-Сити" и атаками башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сравнивать эти события.

"Нет, не видит", — ответил Песков на вопрос о том, видит ли Кремль что-то общее между атаками Киева на Москву и "Аль-Каиды"* на Нью-Йорк.

Очередная попытка Киева атаковать российскую столицу произошла сегодня. При пролёте в Москву силами ПВО было сбито несколько беспилотников. По словам Сергея Собянина, один из них попал в башню "Москвы-Сити", которая была повреждена при атаке 30 июля. В результате ЧП никто не пострадал. Как уточнили в Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье и один подавлен средствами РЭБ. Именно он и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".