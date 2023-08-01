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1 августа, 12:58

Военный эксперт объяснил "ненависть" Украины к Москве-Сити после новой атаки дронов

Военный эксперт Литовкин оценил траекторию полёта дронов, уничтоженных 1 августа

Атаковавшие "Москву-Сити" 1 августа ударные беспилотники Украины были запущены в непосредственной близости от российской столицы. Такую версию выдвинул военный эксперт Виктор Литовкин.

По словам офицера в отставке, используемые киевским режимом дроны попросту не смогли бы долететь до Москвы с Украины в силу своих размеров. Он предположил, что поднять БПЛА в небо пособники националистов могли с территории Подмосковья.

"Эти дроны так далеко не летают. Значит, где-то на траектории их полёта находится какая-то украинская агентура, продавшиеся бандеровцам люди... Если бы их запускали на большем расстоянии, с территории Украины, их радиолокационные станции давно засекли бы", пояснил Литовкин телеканалу "360".

Эксперт также объяснил, что Киев выбирает "Москву-Сити" для атак из-за яркости: это красивый район с современной застройкой.

"И когда беспилотник врезается в стеклянный фасад, разбивает его, потом об этом все говорят, цель — создать ощущение, что Москва беззащитна перед бандеровцами. На самом деле это не так", — добавил Литовкин.

Политэксперты объяснили, какую пользу Киев извлекает из атак беспилотников на Москву

Политэксперты объяснили, какую пользу Киев извлекает из атак беспилотников на Москву

Напомним, очередная атака беспилотников на Москву произошла сегодня ночью. По данным Минобороны РФ, дроны были уничтожены силами ПВО, а один из них подавлен средствами РЭБ — он попал в башню центра "Москва-Сити", которая уже была повреждена в результате предыдущей атаки 30 июля. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами, что в скором времени "неустановленных дронов" станет больше, тем самым фактически признав ответственность за произошедший теракт.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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