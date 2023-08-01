Военный эксперт объяснил "ненависть" Украины к Москве-Сити после новой атаки дронов

Атаковавшие "Москву-Сити" 1 августа ударные беспилотники Украины были запущены в непосредственной близости от российской столицы. Такую версию выдвинул военный эксперт Виктор Литовкин.

По словам офицера в отставке, используемые киевским режимом дроны попросту не смогли бы долететь до Москвы с Украины в силу своих размеров. Он предположил, что поднять БПЛА в небо пособники националистов могли с территории Подмосковья.

"Эти дроны так далеко не летают. Значит, где-то на траектории их полёта находится какая-то украинская агентура, продавшиеся бандеровцам люди... Если бы их запускали на большем расстоянии, с территории Украины, их радиолокационные станции давно засекли бы", — пояснил Литовкин телеканалу "360".

Эксперт также объяснил, что Киев выбирает "Москву-Сити" для атак из-за яркости: это красивый район с современной застройкой.

"И когда беспилотник врезается в стеклянный фасад, разбивает его, потом об этом все говорят, цель — создать ощущение, что Москва беззащитна перед бандеровцами. На самом деле это не так", — добавил Литовкин.