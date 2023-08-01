Юрист назвал 3 статьи, по которым можно засадить сталкера-бывшего
Адвокат Исаев объяснил, за что можно засудить экс-супруга-преследователя
С точки зрения закона, преследование сегодня не считается отдельным преступлением, но злоумышленники часто совершают одновременно с этим и ряд других правонарушений. Об этом рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Так, привлечь преследователя к ответственности вполне можно за угрозы и вымогательство.
"В уголовном законодательстве РФ нет понятия преследования как отдельного преступления. Поэтому лучшая помощь при обилии нежелательных звонков — программы по блокированию незнакомых номеров. Но есть и другой способ. В процессе преследования злоумышленники очень часто нарушают ряд статей УК. Чаще всего это ст. 119 — угроза убийством. Или ст. 163 — вымогательство, то есть требование денег и имущества под угрозой насилия", — пояснил юрист.
Исаев подсказал, что обидчики в крайне эмоциональном состоянии часто не следят за словами, поэтому лишь одна угроза убийством, причинения вреда или требования о передаче денег уже формируют состав преступления. По словам юриста, отвергнутый муж или жених порой начинает звонить бывшей пассии и требовать от неё деньги под угрозой слива интимных фотографий. Это подпадает под статью о вымогательстве, за которое предусмотрено до четырёх лет тюрьмы. А если он угрозами пытается добиться интима, это будет караться статьёй 133 УК РФ "Понуждение к сексу".
Адвокат советует записывать телефонные разговоры с абьюзером на диктофон, чтобы передать доказательства полицейским вместе с заявлением. Угрозы в виде сообщений достаточно просто заскринить и распечатать, а также предъявить оригинал переписки с телефона в полиции.
Ранее психолог Романив подсказала, как понять, что вами манипулируют. По её словам, если действия или слова партнёра причиняют дискомфорт, нужно немедленно обсудить это, иначе ситуация со временем будет только ухудшаться, пока не станет причиной разрыва.