Юрист назвал 3 статьи, по которым можно засадить сталкера-бывшего

С точки зрения закона, преследование сегодня не считается отдельным преступлением, но злоумышленники часто совершают одновременно с этим и ряд других правонарушений. Об этом рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Так, привлечь преследователя к ответственности вполне можно за угрозы и вымогательство.

"В уголовном законодательстве РФ нет понятия преследования как отдельного преступления. Поэтому лучшая помощь при обилии нежелательных звонков — программы по блокированию незнакомых номеров. Но есть и другой способ. В процессе преследования злоумышленники очень часто нарушают ряд статей УК. Чаще всего это ст. 119 — угроза убийством. Или ст. 163 — вымогательство, то есть требование денег и имущества под угрозой насилия", — пояснил юрист.

Исаев подсказал, что обидчики в крайне эмоциональном состоянии часто не следят за словами, поэтому лишь одна угроза убийством, причинения вреда или требования о передаче денег уже формируют состав преступления. По словам юриста, отвергнутый муж или жених порой начинает звонить бывшей пассии и требовать от неё деньги под угрозой слива интимных фотографий. Это подпадает под статью о вымогательстве, за которое предусмотрено до четырёх лет тюрьмы. А если он угрозами пытается добиться интима, это будет караться статьёй 133 УК РФ "Понуждение к сексу".

Адвокат советует записывать телефонные разговоры с абьюзером на диктофон, чтобы передать доказательства полицейским вместе с заявлением. Угрозы в виде сообщений достаточно просто заскринить и распечатать, а также предъявить оригинал переписки с телефона в полиции.