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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 16:44
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Офис генсека ООН осудил атаки дронов на Москву и потребовал их прекратить

Башня центра "Москва-Сити" после атаки дрона. Фото © LIFE

Башня центра "Москва-Сити" после атаки дрона. Фото © LIFE

ООН осуждает атаки беспилотников на Москву и призывает прекратить удары по гражданским объектам. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя повреждение башни центра "Москва-Сити".

"У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились", — высказал позицию ООН Хак.

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Напомним, очередная атака БПЛА на Москву произошла сегодня ночью. По данным Минобороны РФ, дроны были уничтожены силами ПВО, а один из них подавлен средствами РЭБ, — он попал в башню центра "Москва-Сити", которая уже была повреждена в результате предыдущей атаки 30 июля. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами, что в скором времени "неустановленных дронов" станет больше.

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Андрей Бражников
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