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1 августа, 18:48

Винницкий авиазавод передан в управление "Мотор Сич"

Кабмин Украины передал Винницкий авиазавод в управление цеха "Мотор Сич"

Правительство Украины передало акции Винницкого авиазавода крупнейшему в стране производителю авиадвигателей — компании "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба украинского кабмина.

Там объяснили это решение тем, что завод в Виннице "исторически тесно сотрудничает с "Мотор Сич", выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолётов". Передача его акций "обеспечит бесперебойную работу завода, улучшит управление и позволит обоим предприятиям эффективно работать".

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Напомним, что в прошлом году предприятие "Мотор Сич" было изъято у владельцев и передано в управление украинскому Минобороны, а новым главой предприятия был назначен Алексей Никифоров.

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Wing.com.ua

Ирина Фальке
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