Винницкий авиазавод передан в управление "Мотор Сич"
Кабмин Украины передал Винницкий авиазавод в управление цеха "Мотор Сич"
Правительство Украины передало акции Винницкого авиазавода крупнейшему в стране производителю авиадвигателей — компании "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба украинского кабмина.
Там объяснили это решение тем, что завод в Виннице "исторически тесно сотрудничает с "Мотор Сич", выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолётов". Передача его акций "обеспечит бесперебойную работу завода, улучшит управление и позволит обоим предприятиям эффективно работать".
Напомним, что в прошлом году предприятие "Мотор Сич" было изъято у владельцев и передано в управление украинскому Минобороны, а новым главой предприятия был назначен Алексей Никифоров.