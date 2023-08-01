Винницкий авиазавод передан в управление "Мотор Сич"

Правительство Украины передало акции Винницкого авиазавода крупнейшему в стране производителю авиадвигателей — компании "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба украинского кабмина.

Там объяснили это решение тем, что завод в Виннице "исторически тесно сотрудничает с "Мотор Сич", выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолётов". Передача его акций "обеспечит бесперебойную работу завода, улучшит управление и позволит обоим предприятиям эффективно работать".