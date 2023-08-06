День железнодорожника, подкаблучника, День Хиросимы: Праздники и приметы 6 августа Сегодня, 6 августа, в России отмечаются два профессиональных праздника, связанных одной темой. Отмечают их в нашей стране более миллиона человек. Также это день исторического события, которое изменило ход всей истории человечества. 5 августа, 21:01 6 июля в России отмечается День железнодорожника

День железнодорожника

Сегодня, 6 августа, в России отмечается знаменательный для такой большой страны, как Россия, День железнодорожника. Несколько фактов о нём: российский профессиональный праздник,

учреждён в 1896 году по приказу министра путей сообщения Российской империи,

отмечается ежегодно в первое воскресенье августа, в этом году выпадает на 6-е число,

нерабочим не является, если не выпадает на выходной,

отмечается концертами, награждением отличившихся и даже забегом.

Россия занимает третье место в мире (после США и Китая) по протяжённости железных дорог. Они протянулись почти на 90 тысяч километров, то есть ими два раза можно опоясать Землю, да и ещё останется. Протяжённость одной только Транссибирской магистрали — девять тысяч километров. В железнодорожном хозяйстве нашей страны, по данным Росстата, трудится около миллиона человек. В День железнодорожника поздравляют машинистов поездов, кондукторов, вагоновожатых, начальников вокзалов, обходчиков путей и всех тех, кто связан с железными дорогами.

Строительство железных дорог началось в России при Николае I. Поэтому сначала дату профессионального праздника железнодорожников связали с датой его рождения, а по старому стилю это было 25 июня. Затем день несколько раз смещали, пока он не был утверждён в советское время на первое воскресенье августа.

Нужно отметить, что на деле довольно консервативный Николай I долго противился появлению железных дорог в России. Он не рассматривал этот проект как серьёзный. Считается, что его переубедил австрийский инженер Франц Антон фон Герстнер. Тот подготовил своё обоснование и на личной встрече рассказал о выгоде для страны от железной дороги. В современной России в День железнодорожника поздравления звучат от президента и различных ведомств, проходят концерты, спортивные соревнования, массовый благотворительный забег.

День Железнодорожных войск России

6 августа — День Железнодорожных войск. Видео © YouTube / Минобороны России

В 2023 году так совпало, что 6 августа в один день в России отмечается два профессиональных праздника, касающихся одной тематики. Наряду с Днём железнодорожника празднуется День Железнодорожных войск. Рассказываем о нём: официальный российский профессиональный праздник,

отмечается ежегодно 6 августа, дата не смещается,

приурочен ко Дню основания Железнодорожных войск в Российской империи,

в этот день поздравляют и награждают воинов-железнодорожников.

Появление этого профессионального праздника в России также связано с именем Николая I. 6 августа 1851 года он утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги. Это были 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты.

Главная задача Железнодорожных войск сегодня — обеспечение бесперебойной работы ж/д путей, доставка по ним вооружения, личного состава и боеприпасов. Особенно их роль проявилась в ходе специальной военной операции. Поставки должны идти постоянно, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым. Современные транспортные войска состоят из главного управления и управлений военных округов. Железнодорожные бригады находятся в постоянной готовности к экстренным действиям.

День Хиросимы

6 августа отмечается День Хиросимы. Фото © Wikipedia / George R. Caron

День Хиросимы — 6 августа, так называется Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он отмечается в России и других странах. Праздником его, конечно, не назвать: 6 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Хиросима,

это день памяти жертв первого боевого применения такого оружия,

также это ещё одна возможность призвать человечество никогда не использовать ядерные боеголовки,

в Японии и других странах проводятся встречи, конференции, посвящённые этой теме.

Подготовка первого ядерного удара началась в США летом 1944 года. На остров Тиниан архипелага Марианских островов в Тихом океане прибыла смешанная авиационная группа. Президент США Гарри Трумэн одобрил приказ бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, Киото, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут самолёт В-29 Enola Gay ("Энола Гэй") с высоты десять тысяч метров сбросил на Хиросиму бомбу Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Она взорвалась на высоте 600 метров. Мгновенно погибло около 80 тысяч человек, 12 тысяч исчезли бесследно, ранения получили около 40 тысяч. Затем 9 августа в 11 часов 01 минуту была сброшена бомба Fat Man ("Толстяк") с плутониевым зарядом (тротиловый эквивалент 20 тысяч тонн) на Нагасаки. Там погибло, пропало без вести более 73 тысяч человек, от последствий облучения скончалось ещё 35 тысяч. Обе бомбардировки в итоге унесли жизни около 300 тысяч человек, 200 тысяч оказались облучены. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — первый и пока единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия. Причём с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов были необоснованны.

Сегодня Хиросима стала символом борьбы против оружия массового уничтожения. День Хиросимы отмечается как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этом городе 6 августа проходит церемония в память жертв тех событий.

Международный день подкаблучника

6 августа — Международный день подкаблучника. Фото © VK / Russia Travel

Также 6 августа в России отмечается такой забавный праздник, как День подкаблучника. Известно о нём немного: празднуется каждый год 6 августа, дата не смещается,

придуман в России, так как на других языках упоминания нет,

традиций празднования нет.

Так как неясно, кого могла навестить идея отмечать День подкаблучника, можно только предполагать. Например, это могла быть жена одного из подкаблучников, пожелавшая посвятить ему целый праздник, а затем её задумка ушла в народ.

Иногда то один, то другой звёздный мужчина признаётся всем в том, что на самом деле подкаблучник. Обычно это сопровождается шутками. Ведь на самом деле думать, что супруг, во всём слушающий жену, подарок для неё, ошибочно. Наверняка и сама такая жена хотела бы, чтобы рядом был мужчина порешительнее.

Психологи выделяют два типа подкаблучников. Первый — "доброкачественные". Это те, кто сам отдаёт все бразды правления в семье женщине, рад этому, и над такими подшучивают больше. Есть ещё "злокачественные" — это когда мужчина вынужден подчиняться женщине не по доброй воле, а по иным причинам (материальным, социальным и так далее). Последние, как правило, подавлены, находятся в постоянном стрессе, что сказывается и на физическом здоровье.

Как же отличить мужчину-подкаблучника? Вот несколько их признаков: всегда соглашаются с мнением жены, даже если внутренне против,

позволяют себя критиковать при других,

боятся супругу разозлить, врут по пустякам,

без решения жены не могут приглашать гостей, принимать приглашения, планировать встречи с роднёй,

радуются отсутствию жены.

Приметы 6 августа

День Бориса и Глеба

Сегодня, 6 августа, православная церковь чтит память Бориса и Глеба — русских князей, сыновей киевского великого князя Владимира Святославича. Они глубоко верили в Бога, отказались враждовать со своим старшим братом Святополком и были убиты им в 1015 году как конкуренты на пути к власти. Оба стали первыми русскими святыми. Борис и Глеб были канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев, считались покровителями Русской земли, помощниками князей. В честь них построено много монастырей и храмов.

В народе считали, что, памятуя о двух святых братьях, в этот день лучше воздержаться от тяжёлого труда. Важные дела старались перенести, чтобы не навлечь на себя беду. В этот день, в отличие от предыдущих, ходить утром по росе уже считалось не сулящим благо. А вот для приёма гостей День Бориса и Глеба был благоприятным. Было принято наведываться к родным и друзьям, угощать друг друга. Также эту дату рассматривали как хорошую для создания семьи.

Погодные приметы на Бориса и Глеба

Птицы летают низко — к дождю.

На улице много мух — к солнечным дням.

Роса долго не просыхает — к грозе.

Дождливый день сулит снежную, но тёплую зиму.

Солнечный день — к зиме морозной.

Именинники 6 августа

6 июля именины у актрисы Кристины Асмус. Фото © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Сегодня, 6 августа, именины у обладателей следующих имён:

Анатолий

Афанасий

Борис

Роман

Глеб

Давид

Иван

Николай

Кристина Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Авторы Вадим Андреев