США захотели созвать Совбез ООН из-за Украины, но Россия это забанила

США в качестве председателя Совета Безопасности ООН намерены созвать Совбез на заседание по Украине на 24 августа. Об этом говорится в опубликованной Вашингтоном "Запланированной программе председательства".

Этот документ должны одобрить остальные члены СБ. Программа не носит обязательного характера и не предполагает проведения заседаний именно в те дни и по тем указанным в ней темам. На практике председатель впоследствии назначает каждое заседание отдельно. К слову, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский уже сообщил, что Москва не поддержала предложенную Вашингтоном программу работы Совбеза.