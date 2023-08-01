США захотели созвать Совбез ООН из-за Украины, но Россия это забанила
США хотят созвать Совбез ООН на заседание по Украине 24 августа
США в качестве председателя Совета Безопасности ООН намерены созвать Совбез на заседание по Украине на 24 августа. Об этом говорится в опубликованной Вашингтоном "Запланированной программе председательства".
Этот документ должны одобрить остальные члены СБ. Программа не носит обязательного характера и не предполагает проведения заседаний именно в те дни и по тем указанным в ней темам. На практике председатель впоследствии назначает каждое заседание отдельно. К слову, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский уже сообщил, что Москва не поддержала предложенную Вашингтоном программу работы Совбеза.
Ранее СБ ООН собирался 26 июля. Тогда литератор и активист Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр пожаловался на незаконный вывоз части икон из Киево-Печерской лавры. А Россия устроила демарш на Совбезе в знак протеста против попытки отстранить епископа Гедеона от участия в нём.
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