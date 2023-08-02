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2 августа, 08:25

Кольщик, наколи БПЛА: В Сибири двух сбежавших зэков поймали с помощью дронов

В Новосибирской области поймали сбежавших заключённых с помощью дронов

В Новосибирской области двух сбежавших из колонии заключённых поймали с помощью дронов. О ноу-хау регионального УФСИН РФ рассказывает SHOТ.

31-летний и 38-летний мужчины получили срок за наркотики, кражу и грабёж. Они отбывали наказание в ИК-12 Куйбышева и решили совершить побег. В итоге на свободе заключённые пробыли всего шесть часов: сотрудники ФСИН бросили на их поиски беспилотники. В итоге беглецов обнаружили на пустыре неподалёку и вернули в колонию. Теперь им грозит "надбавка" ещё и за побег.

Полицейский купил перцовку для побега знакомых зэков, но те попались и сдали его

Полицейский купил перцовку для побега знакомых зэков, но те попались и сдали его

А ранее в Амурской области очень стройный мужчина совершил побег из следственного изолятора прямо через окошко для передач. Спустя день его всё же снова задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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