Кольщик, наколи БПЛА: В Сибири двух сбежавших зэков поймали с помощью дронов

31-летний и 38-летний мужчины получили срок за наркотики, кражу и грабёж. Они отбывали наказание в ИК-12 Куйбышева и решили совершить побег. В итоге на свободе заключённые пробыли всего шесть часов: сотрудники ФСИН бросили на их поиски беспилотники. В итоге беглецов обнаружили на пустыре неподалёку и вернули в колонию. Теперь им грозит "надбавка" ещё и за побег.