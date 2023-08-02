Стало известно о состоянии Гарика Сукачёва, которого срочно положили в больницу перед концертом
Галанин рассказал, что попавший в больницу Сукачёв уже в порядке
Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв. Обложка © VK / Гарик Сукачёв / Дмитрий Королёв
Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв, который попал в больницу прямо перед концертом на прошлой неделе, уже в порядке. О состоянии рокера рассказал его друг и основатель группы "Серьга" Сергей Галанин.
"Насколько я знаю, с самочувствием у него уже всё в порядке", — сказал исполнитель РИА "Новости".
Галанин пока не знает, когда собираются выписывать Сукачёва. По его словам, рокер отключил телефон, чтобы ему не докучали. Лидер "Серьги" ещё раз подчеркнул, что с самочувствием музыканта всё хорошо.
Напомним, 29 июля стало известно, что рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Он в итоге прошёл в формате "народного караоке". Сам же Сукачёв записал видео поклонникам. Слегка задыхаясь, переводя дыхание, он прямо с больничной койки попросил прощения у тех, кто купил билеты на его концерт.