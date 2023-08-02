Канцелярия Эрдогана заявила, что Путин согласился приехать в Турцию

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что политик в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о визите президента РФ в страну.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию", — говорится в сообщении.