Канцелярия Эрдогана заявила, что Путин согласился приехать в Турцию
Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что политик в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о визите президента РФ в страну.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию", — говорится в сообщении.
Даты поездки Путина не уточняются. Кремль пока не подтвердил визит президента в Турцию.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры двух стран не общались пять недель. В конце июля представитель Кремля отмечал, что дата визита Путина в Турцию пока не определена. В последний раз президент России был в республике с визитом 8 января 2020 года, глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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