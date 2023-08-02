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2 августа, 10:52

Украинский порт Измаил приостановил работу

Reuters: Работа порта Измаил в Одесской области Украины остановлена

<p>Обложка © Getty Images / Uriel Sinai</p>

Обложка © Getty Images / Uriel Sinai

В Одесской области объявлено о временной приостановке деятельности крупнейшего порта Измаил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

"Операции в украинском порту Измаил приостановлены", цитирует агентство собеседника.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о "существенных повреждениях" на юге страны в результате ночных взрывов. А в Одесской области произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Там загорелась нефтебаза в крупном дунайском порту Измаил. Была объявлена воздушная тревога.

Татьяна Миссуми
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