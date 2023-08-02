ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 10:52
10916

Украинский порт Измаил приостановил работу

Reuters: Работа порта Измаил в Одесской области Украины остановлена

Обложка © Getty Images / Uriel Sinai

Обложка © Getty Images / Uriel Sinai

В Одесской области объявлено о временной приостановке деятельности крупнейшего порта Измаил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

"Операции в украинском порту Измаил приостановлены", цитирует агентство собеседника.

В ВСУ представили катастрофический сценарий утраты всех портов Украины
В ВСУ представили катастрофический сценарий утраты всех портов Украины

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о "существенных повреждениях" на юге страны в результате ночных взрывов. А в Одесской области произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Там загорелась нефтебаза в крупном дунайском порту Измаил. Была объявлена воздушная тревога.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar