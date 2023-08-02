Названы самые опасные для позвоночника профессии
Врач Соколова: Требующие долго стоять или сидеть профессии вредят позвоночнику
Опаснее всего для позвоночника те профессии, представителям которых необходимо постоянно находиться в статичном напряжении и подолгу испытывать интенсивные нагрузки. Об этом рассказала член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик и автор метода "Остеогимнастика" Наталья Соколова. Она отметила, что в неудобном положении у человека в мышцах начинают появляться зажимы, которые будут перестраивать под себя всё тело. Из-за этого ухудшится осанка, контуры фигуры начнут расплываться, могут появиться проблемы с пищеварительной, гормональной и лимфатической системами.
"Например, мастера маникюра, массажисты, фитнес-тренеры. Часто от заболеваний позвоночника страдают преподаватели, врачи и специалисты сферы красоты, вынужденные проводить часы в положении стоя, — стоматологи, хирурги, косметологи. У представителей этих профессий особенно страдают мышцы спины", — объяснила Соколова в беседе с "Газетой.ru".
Это справедливо и для представителей малоподвижных профессий, которые подолгу сидят за компьютером, уточнила врач. В частности, речь идёт об администраторах, бухгалтерах, госслужащих и офисных работниках.
Медик обратила внимание на то, что компенсировать ущерб позвоночнику от вредной работы может регулярная физическая активность, хорошо подойдут упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудной секции и повышение подвижности. А ещё стоит обратить внимание на специальную ежедневную зарядку для улучшения осанки.
При этом нужно понимать, что не существует физической активности, которая способна волшебным образом избавить человека от проблем с позвоночником. Десятки часов в неудобной позе в любом случае отразятся на здоровье. Упражнения же могут максимально снизить вред от такого образа жизни, если регулярно уделять им достаточное количество времени, резюмировала Соколова.
Кстати, физическая активность для улучшения здоровья запросто способна и навредить. Ранее ортопед Рашид Бельхамиди рассказал, что слишком интенсивные тренировки повышают риск травмы позвоночника.
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