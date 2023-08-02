Названы самые опасные для позвоночника профессии

Опаснее всего для позвоночника те профессии, представителям которых необходимо постоянно находиться в статичном напряжении и подолгу испытывать интенсивные нагрузки. Об этом рассказала член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик и автор метода "Остеогимнастика" Наталья Соколова. Она отметила, что в неудобном положении у человека в мышцах начинают появляться зажимы, которые будут перестраивать под себя всё тело. Из-за этого ухудшится осанка, контуры фигуры начнут расплываться, могут появиться проблемы с пищеварительной, гормональной и лимфатической системами.

"Например, мастера маникюра, массажисты, фитнес-тренеры. Часто от заболеваний позвоночника страдают преподаватели, врачи и специалисты сферы красоты, вынужденные проводить часы в положении стоя, — стоматологи, хирурги, косметологи. У представителей этих профессий особенно страдают мышцы спины", — объяснила Соколова в беседе с "Газетой.ru".

Это справедливо и для представителей малоподвижных профессий, которые подолгу сидят за компьютером, уточнила врач. В частности, речь идёт об администраторах, бухгалтерах, госслужащих и офисных работниках.

Медик обратила внимание на то, что компенсировать ущерб позвоночнику от вредной работы может регулярная физическая активность, хорошо подойдут упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудной секции и повышение подвижности. А ещё стоит обратить внимание на специальную ежедневную зарядку для улучшения осанки.

При этом нужно понимать, что не существует физической активности, которая способна волшебным образом избавить человека от проблем с позвоночником. Десятки часов в неудобной позе в любом случае отразятся на здоровье. Упражнения же могут максимально снизить вред от такого образа жизни, если регулярно уделять им достаточное количество времени, резюмировала Соколова.