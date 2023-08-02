Дачникам назвали рецепт раствора, который спасёт растения от жары

Похоже, что в Московском регионе наконец прекратятся дожди, а на смену им придёт 30-градусная жара. О том, как защитить свой огород от опаляющего зноя, рассказала дачница и агроном Валентина Толмачёва.

По словам эксперта, почти всё из того, что растёт в Московской области, плохо реагирует на интенсивное воздействие солнечных лучей. Поэтому для таких культур важна тень.

"Томаты, перец, огурцы и баклажаны нужно закрывать притеняющей сеткой поверх теплицы. Чтобы сбросить температуру, нужно охлаждать теплицу, поливая её холодной водой", — объяснила специалист в беседе с интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Также дачница посоветовала обрабатывать растения в жаркие дни раствором из двух грамм янтарной кислоты, одной ампулы с глюкозой и одной ампулы с витамином В1 на пять литров воды. Смесью нужно будет обработать каждый лист. Кроме того, Толмачёва посоветовала ещё на этапе посадки выбирать место, куда не падают прямые лучи солнца, и не забывать, что в жаркую погоду поливать растения в достаточном количестве нужно только по вечерам, так как днём влага из них просто испарится.