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2 августа, 15:12

Дачникам назвали рецепт раствора, который спасёт растения от жары

Агроном Толмачёва: Теплицу с томатами, огурцами и баклажанами нужно притенять

Похоже, что в Московском регионе наконец прекратятся дожди, а на смену им придёт 30-градусная жара. О том, как защитить свой огород от опаляющего зноя, рассказала дачница и агроном Валентина Толмачёва.

По словам эксперта, почти всё из того, что растёт в Московской области, плохо реагирует на интенсивное воздействие солнечных лучей. Поэтому для таких культур важна тень.

"Томаты, перец, огурцы и баклажаны нужно закрывать притеняющей сеткой поверх теплицы. Чтобы сбросить температуру, нужно охлаждать теплицу, поливая её холодной водой", объяснила специалист в беседе с интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Также дачница посоветовала обрабатывать растения в жаркие дни раствором из двух грамм янтарной кислоты, одной ампулы с глюкозой и одной ампулы с витамином В1 на пять литров воды. Смесью нужно будет обработать каждый лист. Кроме того, Толмачёва посоветовала ещё на этапе посадки выбирать место, куда не падают прямые лучи солнца, и не забывать, что в жаркую погоду поливать растения в достаточном количестве нужно только по вечерам, так как днём влага из них просто испарится.

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В августе созревает много различных культур, которые нужно собрать, а также появляется немало других дел в саду и огороде. Ранее Лайф рассказывал, что необходимо сделать на дачном участке в последний месяц лета и как лунный посевной календарь поможет в садово-огородных делах.

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Freepik

Юрий Лысенко
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