Регион

Уведомления отключены

3 августа, 08:55

В Воронеже найдено тело 27-летней девушки с перерезанным горлом

Тело зверски убитой девушки было найдено в подъезде одного из жилых домов, расположенных по улице Лидии Рябцевой в Воронеже. По предварительным данным, у погибшей было перерезано горло. Кто так жестоко расправился с ней, неизвестно.

"Сотрудниками регионального управления СКР и уголовного розыска полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, совершившего преступление", комментируют в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

"Будет немало": Поймавший Чикатило следователь уверен в обнаружении новых жертв челябинского маньяка

"Будет немало": Поймавший Чикатило следователь уверен в обнаружении новых жертв челябинского маньяка

Лайф напоминает, что 24 июля в лесополосе Дивногорска нашли 16-летнюю девушку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. Местные СМИ писали, что девочка ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, чтобы увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого вскоре задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров