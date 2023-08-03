В Воронеже найдено тело 27-летней девушки с перерезанным горлом

Тело зверски убитой девушки было найдено в подъезде одного из жилых домов, расположенных по улице Лидии Рябцевой в Воронеже. По предварительным данным, у погибшей было перерезано горло. Кто так жестоко расправился с ней, неизвестно.

Лайф напоминает, что 24 июля в лесополосе Дивногорска нашли 16-летнюю девушку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. Местные СМИ писали, что девочка ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, чтобы увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого вскоре задержали.