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3 августа, 09:06

Губернатор сообщил о седьмом сбитом в Калужской области беспилотнике

Система ПВО сбила ещё один — седьмой за сутки — беспилотник, пытавшийся пролететь через Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, ранее утром 3 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что система ПВО сбила шесть беспилотников, которые пытались пролететь через регион. В результате пострадавших и разрушений нет. Инцидент также прокомментировали в Минобороны.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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