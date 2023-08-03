Губернатор сообщил о седьмом сбитом в Калужской области беспилотнике

Система ПВО сбила ещё один — седьмой за сутки — беспилотник, пытавшийся пролететь через Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.