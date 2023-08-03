Путин утвердил ежемесячную выплату для жителей осаждённого Сталинграда

Напомним, что в апреле текущего года президент Владимир Путин подписал закон, по которому лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда", приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого положения гарантиями соцзащиты. А нынешним летом глава государства в своём указе объявил День воинской славы 3 сентября Днём победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В честь этого события Гордума Волгограда приняла решение о переименовании города в Сталинград ещё один день в году.