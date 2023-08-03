Путин утвердил ежемесячную выплату для жителей осаждённого Сталинграда
Президент Владимир Путин подписал указ о введении дополнительной ежемесячной выплаты для граждан, награждённых знаком "Житель осаждённого Сталинграда". Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что выплаты составят 500 рублей. Реализация поручена правительству страны.
"Установить, что с 1 января 2023 года лицам, награждённым знаком "Житель осаждённого Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей", — сказано в указе.
Напомним, что в апреле текущего года президент Владимир Путин подписал закон, по которому лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда", приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого положения гарантиями соцзащиты. А нынешним летом глава государства в своём указе объявил День воинской славы 3 сентября Днём победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В честь этого события Гордума Волгограда приняла решение о переименовании города в Сталинград ещё один день в году.