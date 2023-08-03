5 подлинных причин, которые заставляют трудоголиков впахивать за троих

В нашем современном мире капитализма есть отдельный пласт людей — это трудоголики. Кажется, они обладают безграничной энергией. Иногда даже ненароком приходит мысль, что эти ненасытные жаждой работы люди пьют кровь младенцев, чтобы иметь такой нескончаемый поток сил. Они справляются с поставленными задачами, жертвуя личным временем. И всё ради профессиональных занятий. Хотя их неустанная преданность может показаться загадочной, существуют реальные причины, по которым трудоголики продолжают впахивать с утра до ночи. И они не очень-то и приятные.

1. Острая необходимость в одобрении

Трудоголики часто ищут внешнего признания через свои профессиональные достижения. Их самооценка переплетается с производительностью работы, что побуждает бедолаг стремиться к постоянному признанию и похвале. Обычно таких людей мало хвалили в детстве. Чтобы заполучить слова одобрения от родителей, им нужно было приложить массу усилий. Зато, когда они получали похвалу, — это была настоящая фантастика и буря позитивных чувств.

2. Повышенная тревожность

Для трудоголиков работа является убежищем от внутренних конфликтов и пустоты в душе. Фото © Shutterstock

Для некоторых трудоголиков работа служит убежищем от личных проблем или внутренних конфликтов. Занятость действует как отвлечение, обеспечивая временное облегчение от стресса и беспокойства. Трудоголики продолжают крутиться как белка в колесе, чтобы заполнить дыру внутри души.

3. Страх увольнения и отвержения

Работа может откровенно бесить трудоголика, но он всё равно её не сменит, поскольку боится, что ничего лучше не отыщет — и жизнь пойдёт под откос. У таких людей зачастую довольно низкая самооценка. За неустанной трудовой деятельностью скрывается страх неудачи, который преследует постоянно. Трудоголики верят, что, работая не покладая рук, смогут избежать неудачи и доказать компетентность себе и другим. Именно страх увольнения и отвержения заставляет этих людей работать до ночи, делать уйму бесполезных телодвижений и откладывать досуг.

4. Синдром отличника

У некоторых трудоголиков можно "диагностировать" синдром отличника. Такой человек стремится к совершенству во всём, что делает. Фото © Shutterstock

Трудоголики обычно предъявляют высокие требования к проделанной работе. Они постоянно стремятся улучшать и совершенствовать свои навыки, никогда не соглашаясь на что-то меньшее. У таких людей присутствует так называемый синдром отличника, от которого им самим нередко приходится страдать. Трудоголики привыкли делать всё идеально, на пятёрку, ведь, если результат оказывается посредственным, по их мнению, тогда лучше не делать ничего вовсе. Такой паттерн поведения отнимает много энергии и заставляет человека кропотливо полировать свою работу, хотя в этом чаще всего нет необходимости.

5. Ловушка "продуктивности"