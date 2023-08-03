Умер на улице от передозировки: Отец девочки-беспризорницы из Екатеринбурга найден мёртвым

Напомним, накануне вечером во дворе по улице Баумана в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга местные жители заметили пятилетнюю девочку, которая гуляла без присмотра. Полиция установила, что Соня каталась с отцом на велосипеде, после чего он ушёл, пообещав вернуться, но так и не объявился. Мать девочки дала показания, что работала допоздна, а пропажу ребёнка заметила только утром, так как понадеялась, что дочь находится с отцом и с ней всё в порядке. При этом она попросила полицию не начинать разбирательство, хотя о местонахождении отца ребёнка до сих пор не было ничего известно. На звонки он не отвечал, а велосипед, на котором мужчина катался с дочерью, был найден.