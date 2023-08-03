Умер на улице от передозировки: Отец девочки-беспризорницы из Екатеринбурга найден мёртвым
ОТВ: Жителя Екатеринбурга, оставившего 5-летнюю дочь на улице, нашли мёртвым
Отца найденной ночью в Екатеринбурге девочки обнаружили мёртвым недалеко от места, где он оставил пятилетнюю дочь. Об этом сообщает в четверг Свердловское областное телевидение. По одной из версий, мужчина умер от передозировки.
Девочка, которую отец оставил на площадке в Екатеринбурге. Фото © Управление МВД РФ по Екатеринбургу
"На месте обнаружения следов волочения и борьбы сыщики уголовного розыска не обнаружили, личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная", — прокомментировал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Он добавил, что информация о том, будто девочку уже вернули в семью, недостоверна. Ребёнок всё ещё находится в специальном учреждении.
Напомним, накануне вечером во дворе по улице Баумана в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга местные жители заметили пятилетнюю девочку, которая гуляла без присмотра. Полиция установила, что Соня каталась с отцом на велосипеде, после чего он ушёл, пообещав вернуться, но так и не объявился. Мать девочки дала показания, что работала допоздна, а пропажу ребёнка заметила только утром, так как понадеялась, что дочь находится с отцом и с ней всё в порядке. При этом она попросила полицию не начинать разбирательство, хотя о местонахождении отца ребёнка до сих пор не было ничего известно. На звонки он не отвечал, а велосипед, на котором мужчина катался с дочерью, был найден.
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