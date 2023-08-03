Премьер Индии решил лично поехать на саммит БРИКС в ЮАР после звонка Рамафосы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди всё же приедет на саммит БРИКС в Южную Африку, хотя ранее отказался от участия, так как президента РФ Владимира Путина там не будет. Об этом сообщил офис политика по итогам его беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдёт в Южной Африке 22–24 августа 2023 года, и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждёт своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", — указано в заявлении.

В офисе Моди также отметили, что лидеры двух стран позитивно оценили развитие двустороннего партнёрства и высказались по некоторым региональным проблемам, которые представляют обоюдный интерес.