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3 августа, 15:53

Премьер Индии решил лично поехать на саммит БРИКС в ЮАР после звонка Рамафосы

Офис премьера Индии заявил о планах Моди лично приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди всё же приедет на саммит БРИКС в Южную Африку, хотя ранее отказался от участия, так как президента РФ Владимира Путина там не будет. Об этом сообщил офис политика по итогам его беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдёт в Южной Африке 22–24 августа 2023 года, и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждёт своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", указано в заявлении.

В офисе Моди также отметили, что лидеры двух стран позитивно оценили развитие двустороннего партнёрства и высказались по некоторым региональным проблемам, которые представляют обоюдный интерес.

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Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС, который пройдёт 22–24 августа в Йоханнесбурге, потому что Путин не будет присутствовать там лично. Российский лидер намерен принять участие в мероприятии дистанционно, а на саммит от РФ приедет глава МИД Сергей Лавров.

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ТАСС / AP / Ajit Solanki

Татьяна Миссуми
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