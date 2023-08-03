Минобороны Румынии обследовало "место падения российских дронов" и ничего не нашло

Минобороны Румынии выступило с опровержением после появления в ряде СМИ фейка о российских беспилотниках в лесу уезда Тулча. Официальное заявление распространила пресс-служба правительства страны из-за вброса о том, что дроны якобы пролетали над домами жителей республики и падали в лесу.