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3 августа, 17:45

Минобороны Румынии обследовало "место падения российских дронов" и ничего не нашло

Минобороны Румынии опровергло фейк о российских беспилотниках в лесу уезда Тулча

Минобороны Румынии выступило с опровержением после появления в ряде СМИ фейка о российских беспилотниках в лесу уезда Тулча. Официальное заявление распространила пресс-служба правительства страны из-за вброса о том, что дроны якобы пролетали над домами жителей республики и падали в лесу.

"Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве", подчеркнули в пресс-службе Правительства Румынии.

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Ранее сегодня временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в Министерство иностранных дел России, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала в стране. Это стало ответом на сокращение численности Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства РФ в Констанце.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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