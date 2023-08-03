Минобороны Румынии обследовало "место падения российских дронов" и ничего не нашло
Минобороны Румынии опровергло фейк о российских беспилотниках в лесу уезда Тулча
Минобороны Румынии выступило с опровержением после появления в ряде СМИ фейка о российских беспилотниках в лесу уезда Тулча. Официальное заявление распространила пресс-служба правительства страны из-за вброса о том, что дроны якобы пролетали над домами жителей республики и падали в лесу.
"Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве", — подчеркнули в пресс-службе Правительства Румынии.
Ранее сегодня временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в Министерство иностранных дел России, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала в стране. Это стало ответом на сокращение численности Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства РФ в Констанце.
ТАСС / Станислав Красильников