Противники УПЦ преградили путь в Почаевскую лавру паломникам из Волыни

Противники канонической Украинской православной церкви забаррикадировали дорогу, ведущую в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, для паломников из Луцка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ровенской епархии УПЦ.

"Жители посёлка Демидовка Ровенской области заблокировали дорогу деревянными поддонами и заручились поддержкой органов местного самоуправления, чтобы не пустить паломников из Волыни, которые шли крестным ходом в Почаевскую лавру", — говорится в сообщении.