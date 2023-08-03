Противники УПЦ преградили путь в Почаевскую лавру паломникам из Волыни
Противники канонической церкви на Украине перегородили дорогу паломникам. Обложка © Пресс-служба Ровенской епархии УПЦ
Противники канонической Украинской православной церкви забаррикадировали дорогу, ведущую в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, для паломников из Луцка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ровенской епархии УПЦ.
"Жители посёлка Демидовка Ровенской области заблокировали дорогу деревянными поддонами и заручились поддержкой органов местного самоуправления, чтобы не пустить паломников из Волыни, которые шли крестным ходом в Почаевскую лавру", — говорится в сообщении.
Среди заблокировавших дорогу были священники раскольнической ПЦУ и родственники бойцов ВСУ. Хотя "мамы, жёны и сёстры" украинских военных также были и среди крестоходцев, "почему-то к ним никто уважения не проявил", заявили в пресс-службе.