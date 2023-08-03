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3 августа, 19:16

Противники УПЦ преградили путь в Почаевскую лавру паломникам из Волыни

<p>Противники канонической церкви на Украине перегородили дорогу паломникам. Обложка © <a href="https://rivne.church.ua/2023/08/03/na-rivnenshchyni-aktyvisty-perekryvaly-dorohu-shchob-ne-pustyty-khresnyy-khid-u-pochayiv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Ровенской епархии УПЦ</a></p>

Противники канонической церкви на Украине перегородили дорогу паломникам. Обложка © Пресс-служба Ровенской епархии УПЦ

Противники канонической Украинской православной церкви забаррикадировали дорогу, ведущую в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, для паломников из Луцка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ровенской епархии УПЦ.

"Жители посёлка Демидовка Ровенской области заблокировали дорогу деревянными поддонами и заручились поддержкой органов местного самоуправления, чтобы не пустить паломников из Волыни, которые шли крестным ходом в Почаевскую лавру", — говорится в сообщении.

Среди заблокировавших дорогу были священники раскольнической ПЦУ и родственники бойцов ВСУ. Хотя "мамы, жёны и сёстры" украинских военных также были и среди крестоходцев, "почему-то к ним никто уважения не проявил", заявили в пресс-службе.

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Ранее Лайф писал, что раскольническая церковь Украины перешла на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря. УПЦ же продолжит отмечать этот праздник 7 января.

Ирина Фальке
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