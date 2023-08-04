В Музее Гаража особого назначения воссоздадут сцены Первой мировой войны

В московском Музее Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России 5 августа состоится масштабное военно-историческое воссоздание сцен Первой мировой. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Мероприятие посвящено Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 года, который отмечается в России 1 августа. В нём примут участие историки-реконструкторы. Семь человек, одетых в военную форму пехотинцев и артиллеристов Русской императорской армии, в полном обмундировании образца 1913 года расскажут о правилах ношения военной формы, познакомят с солдатским бытом и вооружением, а также разыграют бытовые сцены.

По информации газеты, представители Земгора — главного по снабжению Русской армии комитета Всероссийских земского и городского союзов, созданного в 1915 году, — расскажут, как осуществлялась помощь больным и раненым, снабжение действующей армии военным, тыловым и медицинским имуществом, снаряжением и продовольствием. На выставке будут звучать песни и музыка тех времён. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в просветительском лектории.

Мероприятие будет проходить с 13:00 у входа в 53-й павильон Музея ГОНа.