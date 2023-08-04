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4 августа, 08:41

В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск

В Сочи будут приняты дополнительные меры по защите акватории и береговой инфраструктуры после ночной атаки ВСУ в Новороссийске. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский.

"Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание — комплексу причалов", — написал он в телеграм-канале.

Копайгородский добавил, что на страже безопасности пляжей курорта стоят интеллектуальные камеры видеонаблюдения системы "Купол", количество которых хотят увеличить. Мэр добавил, что сейчас в Сочи отдыхают более 200 тысяч туристов и для их комфорта принимаются все меры.

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Напомним, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", морские дроны были уничтожены.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Александра Вишнякова
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