В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск
В Сочи будут приняты дополнительные меры по защите акватории и береговой инфраструктуры после ночной атаки ВСУ в Новороссийске. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский.
"Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание — комплексу причалов", — написал он в телеграм-канале.
Копайгородский добавил, что на страже безопасности пляжей курорта стоят интеллектуальные камеры видеонаблюдения системы "Купол", количество которых хотят увеличить. Мэр добавил, что сейчас в Сочи отдыхают более 200 тысяч туристов и для их комфорта принимаются все меры.
Напомним, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", морские дроны были уничтожены.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий