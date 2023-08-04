В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск

В Сочи будут приняты дополнительные меры по защите акватории и береговой инфраструктуры после ночной атаки ВСУ в Новороссийске. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский.

Копайгородский добавил, что на страже безопасности пляжей курорта стоят интеллектуальные камеры видеонаблюдения системы "Купол", количество которых хотят увеличить. Мэр добавил, что сейчас в Сочи отдыхают более 200 тысяч туристов и для их комфорта принимаются все меры.