Порт Новороссийска работает штатно после ночной атаки беспилотников
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после ночной атаки украинских беспилотников, грузовые операции идут по плану. Об этом рассказали в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.
"По гражданским судам и в порту всё спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", — цитирует РИА "Новости" сообщение.
Напомним, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", морские дроны были уничтожены.
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ТАСС / Эрик Романенко