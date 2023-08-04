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4 августа, 09:06

Порт Новороссийска работает штатно после ночной атаки беспилотников

Порт Новороссийска работает в штатном режиме после ночной атаки украинских беспилотников, грузовые операции идут по плану. Об этом рассказали в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.

"По гражданским судам и в порту всё спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", — цитирует РИА "Новости" сообщение.

В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск

В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск

Напомним, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", морские дроны были уничтожены.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
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