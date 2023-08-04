Похитителем сына главы "Гемотеста" и жены экс-замминистра обороны оказался один человек

Похитителем сына владельца сети клиник "Гемотест" оказался тот же человек, который вымогал деньги у семьи бывшего замминистра обороны Александра Колмакова. Как сообщает SHOT, оба преступления — дело рук 24-летнего гражданина Таджикистана Эмомхусайна Л.

По данным телеграм-канала, на злоумышленника и его подельников возбуждено несколько уголовных дел за вымогательства и похищение. Им грозит до 19 лет лишения свободы. Также продолжается поиск остальных фигурантов.