Похитителем сына главы "Гемотеста" и жены экс-замминистра обороны оказался один человек
SHOT: Полиция установила личность похитителя сына владельца "Гемотеста"
Эмомхусайн Л. Обложка © Telegram / SHOT
Похитителем сына владельца сети клиник "Гемотест" оказался тот же человек, который вымогал деньги у семьи бывшего замминистра обороны Александра Колмакова. Как сообщает SHOT, оба преступления — дело рук 24-летнего гражданина Таджикистана Эмомхусайна Л.
По данным телеграм-канала, на злоумышленника и его подельников возбуждено несколько уголовных дел за вымогательства и похищение. Им грозит до 19 лет лишения свободы. Также продолжается поиск остальных фигурантов.
Напомним, 10 мая стало известно о похищении 21-летнего сына владельца сети клиник "Гемотест". Злоумышленники требовали с его отца выкуп в размере миллиона долларов. Оперативники вычислили местонахождение молодого человека и освободили его. При этом 11 мая похожий случай произошёл с бывшим замглавы Минобороны РФ Александром Колмаковым. Он рассказал, что таинственные похитители потребовали выкуп за возвращение жены, но вскоре женщину обнаружили в съёмной квартире.