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4 августа, 12:26

Похитителем сына главы "Гемотеста" и жены экс-замминистра обороны оказался один человек

SHOT: Полиция установила личность похитителя сына владельца "Гемотеста"

<p>Эмомхусайн Л. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55140" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Эмомхусайн Л. Обложка © Telegram / SHOT

Похитителем сына владельца сети клиник "Гемотест" оказался тот же человек, который вымогал деньги у семьи бывшего замминистра обороны Александра Колмакова. Как сообщает SHOT, оба преступления — дело рук 24-летнего гражданина Таджикистана Эмомхусайна Л.

По данным телеграм-канала, на злоумышленника и его подельников возбуждено несколько уголовных дел за вымогательства и похищение. Им грозит до 19 лет лишения свободы. Также продолжается поиск остальных фигурантов.

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"Вошли в доверие": Стало известно, куда пропадал сын владельца "Гемотеста"

Напомним, 10 мая стало известно о похищении 21-летнего сына владельца сети клиник "Гемотест". Злоумышленники требовали с его отца выкуп в размере миллиона долларов. Оперативники вычислили местонахождение молодого человека и освободили его. При этом 11 мая похожий случай произошёл с бывшим замглавы Минобороны РФ Александром Колмаковым. Он рассказал, что таинственные похитители потребовали выкуп за возвращение жены, но вскоре женщину обнаружили в съёмной квартире.

Наталья Исакова
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