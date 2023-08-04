ВОЗ заявила о риске распространения холеры по миру

Риск распространения холеры в мире продолжает расцениваться как очень высокий. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, с начала этого года по 15 июля о случаях заражения холерой уведомили как минимум 25 стран, что на 9 больше, чем за тот же период в 2022-м. Последнее сообщение пришло из Индии в середине мая.

"Учитывая растущее число вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает расценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", — отметили в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.