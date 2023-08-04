ВОЗ заявила о риске распространения холеры по миру
ВОЗ: Риск распространения холеры в мире остаётся очень высоким
Риск распространения холеры в мире продолжает расцениваться как очень высокий. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, с начала этого года по 15 июля о случаях заражения холерой уведомили как минимум 25 стран, что на 9 больше, чем за тот же период в 2022-м. Последнее сообщение пришло из Индии в середине мая.
"Учитывая растущее число вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает расценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", — отметили в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
Среди факторов, усиливающих распространение холеры, дожди в Западной Африке, которые идут с мая по октябрь. Также сказывается изменение температуры течения Эль-Ниньо, которое влияет на погоду во многих регионах и затрудняет доступ к чистой воде.
Ранее Лайф писал, что холеру заподозрили у гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели. Он жил вместе с рабочими в Рассказовском районе Тамбовской области. Один из знакомых индуса также получил положительный результат анализа на острую инфекцию. Кроме того, симптомы наблюдались ещё у нескольких человек. В регионе из-за этого даже запретили купаться в реке.
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