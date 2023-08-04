Гнилостные газы и паразиты: Россиянам объяснили, почему сыроедение — это русская рулетка

В современном понимании сыроедение — это русская рулетка для организма, которая рано или поздно закончится в кабинете врача. Однако в этой системе питания есть один-единственный плюс, рассказал доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог АО "Медицна" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Он объяснил, что есть две разновидности сыроедения: вегетарианское и всеядное. Первая запрещает есть рыбу и мясо, а вторая разрешает употреблять всё, но в сыром виде. И положительно для организма в этом всём — только увеличение количества свежих овощей и фруктов в рационе, а в остальном система далеко не сбалансированная.

"Переваривание многих сырых продуктов проходит с образованием побочных продуктов — бродильных и гнилостных газов. Грубые частицы пищи могут травмировать верхние участки желудочно-кишечного тракта механически", — подчеркнул Неронов в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, в сырых продуктах содержатся патогены и болезненные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, яйца паразитов. А при готовке на высокой температуре они все уничтожаются. К тому же отказ от некоторых продуктов, что неизбежно при сыроедении, чреват дефицитом микроэлементов и витаминов.