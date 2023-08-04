Гнилостные газы и паразиты: Россиянам объяснили, почему сыроедение — это русская рулетка
Гастроэнтеролог Неронов: Сыроедение — русская рулетка для организма
В современном понимании сыроедение — это русская рулетка для организма, которая рано или поздно закончится в кабинете врача. Однако в этой системе питания есть один-единственный плюс, рассказал доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог АО "Медицна" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
Он объяснил, что есть две разновидности сыроедения: вегетарианское и всеядное. Первая запрещает есть рыбу и мясо, а вторая разрешает употреблять всё, но в сыром виде. И положительно для организма в этом всём — только увеличение количества свежих овощей и фруктов в рационе, а в остальном система далеко не сбалансированная.
"Переваривание многих сырых продуктов проходит с образованием побочных продуктов — бродильных и гнилостных газов. Грубые частицы пищи могут травмировать верхние участки желудочно-кишечного тракта механически", — подчеркнул Неронов в беседе с "Лентой.ру".
Кроме того, в сырых продуктах содержатся патогены и болезненные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, яйца паразитов. А при готовке на высокой температуре они все уничтожаются. К тому же отказ от некоторых продуктов, что неизбежно при сыроедении, чреват дефицитом микроэлементов и витаминов.
Напомним, ранее россиян шокировала смерть блогерши-сыроеда Жанны Самсоновой (Zhanna D'Art) в Малайзии. Она питалась по большей части дурианами и джекфрутами и выглядела истощённой. Перед смертью у 38-летней женщины произошёл отёк обеих ног, она была сильно измученной. Как рассказывают врачи, уже тогда её анализы не отличались от анализов мертвеца. Кроме того, за месяц до смерти Жанна подхватила кишечную инфекцию в Таиланде и тяжело её переносила.
Фото © Freepik / senivpetro