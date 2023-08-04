Министра обороны Литвы обвинили в разглашении секретных данных о закупке танков

Литовский лидер Гитанас Науседа обвинил министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса в раскрытии секретных военных сведений. Ранее тот заявил в соцсетях, что республика хочет отправить в Германию письмо с намерением приобрести танки Leopard вместо американских Abrams и южнокорейских Black Panther.

Как отмечает LRT, позже выяснилось, что информация предназначена для "ограниченного использования", а Гитанас Науседа подчеркнул, что такие подробности не должны публиковаться в соцсетях. Хоть Минобороны Литвы настаивало на том, что секретная информация не была обнародована, некоторые эксперты уверены, что разоблачение выбора республики подорвало её позицию на переговорах с немцами.