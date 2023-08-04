Министра обороны Литвы обвинили в разглашении секретных данных о закупке танков
Науседа обвинил министра обороны Литвы в раскрытии секретных военных сведений
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA
Литовский лидер Гитанас Науседа обвинил министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса в раскрытии секретных военных сведений. Ранее тот заявил в соцсетях, что республика хочет отправить в Германию письмо с намерением приобрести танки Leopard вместо американских Abrams и южнокорейских Black Panther.
Как отмечает LRT, позже выяснилось, что информация предназначена для "ограниченного использования", а Гитанас Науседа подчеркнул, что такие подробности не должны публиковаться в соцсетях. Хоть Минобороны Литвы настаивало на том, что секретная информация не была обнародована, некоторые эксперты уверены, что разоблачение выбора республики подорвало её позицию на переговорах с немцами.
Между тем депутат от парламентской оппозиции Агне Ширинскене обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не разгласил ли министр государственную тайну. Раскритиковал Арвидаса Анушаускаса и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ранее Науседа заявил, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. По его словам, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у блока есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым. В Госдуме осудили лидера Литвы за такую идею.