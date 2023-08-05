Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Автомобильное движение по Кымскому мосту возобновлено после кратковременной остановки. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Как сообщил cоветник главы региона Олег Крючков, решение обусловлено угрозой атаки на мосту, однако никаких взрывов в его районе не было.
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t.me / Марат Хуснуллин