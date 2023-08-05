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5 августа, 10:41

В Киеве усомнились в восстановлении ядерного арсенала и возложили надежду на НАТО

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев вряд ли восстановит ядерный арсенал

Крайне маловероятна возможность восстановления на Украине ядерного арсенала. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами — вряд ли вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим", — приводит слова Данилова телеграм-канал "Политика страны".

Данилов назвал сложной вещью межконтинентальные ракеты, которые были в Незалежной. По словам секретаря СНБО, некоторые страны не обладают ядерным оружием, но им его предоставляет Североатлантический альянс. Поможет ли блок Украине и в этом вопросе, Данилов спрогнозировать не смог.

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ТАСС / AP / Sergei Pashchenko

Светлана Оперук
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