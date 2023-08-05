Власти Украины заявили о "военной угрозе" шести российским портам

Власти Украины выпустили предупреждение о "военной угрозе" в акватории шести портов России в Чёрном море. Об этом сообщило украинское учреждение "Госгидрография".

Предупреждение начало действовать с 4 августа и будет продолжаться до отмены, говорится в сообщении.

Напомним, что российские корабли в ночь на 4 августа уничтожили два украинских надводных беспилотника, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. А в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу таким дроном был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину, но не затонуло. Обошлось без пострадавших и разлива топлива.