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5 августа, 11:37

Власти Украины заявили о "военной угрозе" шести российским портам

Власти Украины выпустили предупреждение о "военной угрозе" в акватории шести портов России в Чёрном море. Об этом сообщило украинское учреждение "Госгидрография".

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", — заявили там.

Предупреждение начало действовать с 4 августа и будет продолжаться до отмены, говорится в сообщении.

В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

Напомним, что российские корабли в ночь на 4 августа уничтожили два украинских надводных беспилотника, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. А в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу таким дроном был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину, но не затонуло. Обошлось без пострадавших и разлива топлива.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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