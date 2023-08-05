"Настолько нелепо!": Экс-аналитика ЦРУ шокировало заявление о мешающих ВСУ кустах
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон счёл глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Заявление британской разведки о том, что Вооружённым силам Украины мешают выступать растущие на полях кусты, является глупым. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине Соединённые Штаты должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Великобритании делали настолько глупые заявления?" — удивился он во время интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
Ранее британская разведка разразилась громкими обвинениями по поводу неудачного украинского контрнаступления в адрес сорняков, кустов и мелких деревьев. Якобы пахотные земли в зоне боевых действий не обрабатываются уже полтора года, что очень мешает бойцам ВСУ. В Госдуме высмеяли такое оправдание ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency