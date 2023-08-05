Заявление британской разведки о том, что Вооружённым силам Украины мешают выступать растущие на полях кусты, является глупым. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине Соединённые Штаты должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Великобритании делали настолько глупые заявления?" — удивился он во время интервью ютуб-каналу Dialogue Works.