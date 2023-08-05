В США рассказали о недовольстве в Белом доме атаками ВСУ на энергообъекты РФ в Чёрном море
FT: Атаки ВСУ на энергообъекты РФ в Чёрном море могут оставить Киев без помощи
Атаки украинских войск на энергообъекты России в Чёрном море вызывают недовольство в Белом доме, из-за чего Киев может остаться без поддержки, сообщает газета Financial Times.
"Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне и других западных столицах", — говорится в публикации.
Автор материала ссылается на бывшего аналитика ЦРУ Хелиму Крофт, которая убеждена, что Белый дом не одобряет действия, способные привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, поскольку администрация президента США Джо Байдена всеми способами пытается остановить рост мировых цен и нанесение ущерба международной экономике, особенно это актуально перед грядущими выборами в Штатах.
Напомним, российские корабли в ночь на 4 августа уничтожили два украинских надводных беспилотника, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. А в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу таким дроном был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину, но не затонуло. Обошлось без пострадавших и разлива топлива.
ТАСС / Эрик Романенко