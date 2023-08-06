В Минобороны рассказали подробности об уничтожении украинского дрона в Подмосковье
Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит ПВО на территории Подольского района
Сегодня пресечена попытка властей Украины осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории Московской области. Дрон был сбит силами ПВО на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что в результате никто не пострадал, разрушений нет. Попытка совершить террористическую атаку была предотвращена.
Напомним, сегодня за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон.
Минобороны РФ