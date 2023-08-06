В Минобороны рассказали подробности об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

Сегодня пресечена попытка властей Украины осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории Московской области. Дрон был сбит силами ПВО на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в результате никто не пострадал, разрушений нет. Попытка совершить террористическую атаку была предотвращена.