В аэропорту Внуково сняли ограничения на вылеты и приём самолётов
Московский аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после кратковременной остановки, все введённые ранее ограничения сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"С 11:55 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов. Причиной стал замеченный в небе беспилотник. Дрон был сбит на территории Подмосковья силами ПВО. Сообщалось, что было задержано 28 рейсов.
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