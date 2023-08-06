В аэропорту Внуково сняли ограничения на вылеты и приём самолётов

Московский аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после кратковременной остановки, все введённые ранее ограничения сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"С 11:55 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.