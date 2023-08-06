Регион

Уведомления отключены

6 августа, 09:33

В аэропорту Внуково сняли ограничения на вылеты и приём самолётов

Московский аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после кратковременной остановки, все введённые ранее ограничения сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"С 11:55 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали подробности об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

В Минобороны рассказали подробности об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов. Причиной стал замеченный в небе беспилотник. Дрон был сбит на территории Подмосковья силами ПВО. Сообщалось, что было задержано 28 рейсов.

Обложка ©

Freepik / Kireyonok_Yuliya

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров