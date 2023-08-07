В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за громкого скандала с пенсионеркой

Директор транспортной компании, водитель которой в марте этого года вышвырнул пенсионерку из автобуса в Комсомольске-на-Амуре, оштрафован на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Хабаровского края.

История произошла в марте этого года. Водитель автобуса вышвырнул пенсионерку из автобуса, так как от неё якобы плохо пахло. Пассажиры сняли на видео действия мужчины и опубликовали эти кадры в соцсетях. На них видно, что он хватает бабушку, грубо стаскивает с сиденья и буквально выволакивает на улицу. После огласки мужчину задержали.

"На основании постановлений прокурора города ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольск-на-Амуре" и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в оказании услуг) в виде предупреждения и штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сказано в сообщении.