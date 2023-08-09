День победы над шведами, День воздушных поцелуев, Пантелеймон-целитель: Какие праздники и приметы 9 августа Сегодня, 9 августа 2023 года, в России отмечается пришедший из XVIII века праздник — один из дней воинской славы нашей страны. Также сегодняшний день посвящён любителям чтения и ярким малочисленным народам, чья культура требует защиты. 8 августа, 21:01 9 августа — День победы русского флота над шведами у мыса Гангут. Фото © Wikipedia / Maurice Baquoi

День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

Сегодня, 9 августа, в России отмечается такой праздник, как День победы над шведами у мыса Гангут. Вот несколько фактов о нём: Официальная памятная дата, утверждена в 1995 году;

Один из дней воинской славы России;

Отмечается ежегодно 9 августа, дата не смещается;

В этот день проводятся выставки, лекции, посвящённые той победе.

День победы над шведами у мыса Гангут отсылает нас к событиям Северной войны между Россией и Швецией, которая продолжалась с 1700 года по 1721 год. Целью России тогда было отбить захваченные шведами в XVI–XVII веках русские земли и получить выход к Балтийскому морю. Гангутское сражение, прошедшее между русским и шведским флотами 6–7 августа (26–27 июля по старому стилю) 1714 года, стало одним из важнейших этапов той войны. Корабли двух держав встретились севернее полуострова Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) на Балтийском море.

От России были выдвинуты 99 галер и скампавей (малая галера) с 15-тысячным войском под командованием генерал-адмирала Фёдора Апраксина. Путь к городу Або, где должны были высадиться русские войска, преградил шведский флот в составе 15 линейных кораблей, трёх фрегатов и отряда гребных судов под командованием вице-адмирала Густава Ватранга. При таком раскладе сил вести бой в открытом море было невозможно. К Гангуту прибыл сам Пётр Первый и приказал построить в узкой части перешейка полуострова деревянный настил для перевозки скампавей в обход шведов. Те решили этому помешать и отправили для этого часть флота. Пётр Первый воспользовался раздроблением сил противника и атаковал. В результате были захвачены все десять кораблей из отделившегося от главных сил отряда. Оставшиеся корабли шведы отвели к Аландским островам. Захваченные же были доставлены в Петербург, где 20 сентября (9 сентября по старому стилю) 1714 года состоялась торжественная встреча победителей.

Эта победа у Гангута стала первой крупной для русского регулярного флота. Она обеспечила России свободу действий в Финском и Ботническом заливах, а также поддержку войск в Финляндии. А ещё благодаря ей появилась возможность перенести военные действия на территорию Швеции.

Международный день коренных народов

9 августа — Международный день коренных народов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

В среду, 9 августа, также отмечается Международной день коренных народов мира. Этот праздник актуален и для России с её богатым национальным составом. Этот день: Отмечается ежегодно 9 июля, дата не смещается;

Установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН;

Приурочен к дате первого заседания Рабочей группы ООН по коренному населению;

Посвящён защите коренных народов и их наследия.

В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов. Они живут в 90 странах и в сумме представляют менее 5% мирового населения. При этом, как подчёркивают в ООН, коренные народы являются носителями 5000 различных культур и подавляющего большинства языков мира.

Под коренным народом понимают такой, который живёт на своей исторической, исконной территории. Ещё одна их особенность — самобытность, то есть обладание своим языком и культурой, которые чаще всего уже являются исчезающими в условиях современной цивилизации. И, наконец, коренные народы — это такие, для сохранения самобытности которых необходимо сохранение их образа жизни. Последний, как правило, сильно отличается от современного.

Увы, зачастую коренные народы рассматриваются как отсталые, нуждающиеся в развитии. ООН вместе с правительствами стран, где проживают такие народности, старается сохранить их. В России к коренным малочисленным народам относятся 47 этносов. 40 из них — это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Самые многочисленные — ненцы, которых насчитывается около 45 тысяч человек. Самые малочисленные — кереки и энцы. Первых осталось всего несколько человек, вторых — около 200. Сегодняшний день — ещё одна возможность поднять эту тему. В Международный день коренных народов мира проводятся выставки, конференции, посвящённые этому серьёзному вопросу.

Всемирный день книголюбов

9 августа — Всемирный день книголюбов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Ещё один праздник, который отмечается в России 9 августа, — это Всемирный день книголюбов. Вот что о нём известно: Это неофициальный международный праздник;

"Вырос" из Национального дня книголюбов в США;

Отмечается ежегодно 9 августа, дата не смещается;

В этот день любители читать проводят встречи, обмениваются книгами.

Появившись в США, этот праздник быстро разошёлся по другим странам. Кто придумал проводить его именно 9 августа, уже не выяснить. Однако идея, очевидно, оказалась хорошей. Настолько, что её теперь поддерживают даже соцсети — "враги" книг, которые отвлекли внимание молодёжи от бумажных страниц. Например, в этот день пользователям предлагается делиться подборкой своих любимых изданий.

У Всемирного дня книголюбов нет чёткого регламента торжественных мероприятий. Отметить его просто: нужно просто почитать книгу. В наше время не обязательно, чтобы она была бумажной. Сейчас очень популярны аудиокниги и приложения в смартфонах, благодаря которым в кармане всегда сотни тысяч изданий со всего мира, нужно только нажать на пару кнопок.

Да и врачи говорят: чтение книг может продлить жизнь в трезвой памяти. Перипетии сюжета заставляют развивать воображение, хитросплетения строк развивают мышление, учат сопереживать, тренируют память. Всё это заставляет наш мозг работать лучше, не даёт ему "засыхать".

День воздушных поцелуев

9 августа — День воздушных поцелуев. Фото © Freepik / wayhomestudio

9 августа в России с недавнего времени принято отмечать такой праздник, как День воздушного поцелуя. Вот всё, что о нём известно: Ежегодно отмечается 9 августа, дата не смещается;

Праздник неофициальный, кто его придумал, неизвестно;

Отмечается, главным образом, рассылкой забавных открыток в соцсетях.

Есть много праздников, посвящённых поцелую, — и международные, и всемирные, и национальные, а вот воздушного поцелуя, видимо, касается только один. Судя по тому, что в зарубежных сегментах Интернета о таком необычном дне упоминаний нет, он наш, российский.

Недавно учёные вдруг "состарили" романтический поцелуй сразу на десятки тысяч лет — нашли признак того, что наши предки целовались в губы ещё 48 тысяч лет назад. Это поняли по бактериям, найденным в сохранившихся скелетах древних людей. С воздушным же поцелуем всё сложнее. Как понять, когда тот жест появился? Найти его следы в истории непросто, ведь такое кто-то должен был запечатлеть. Есть мнение, что воздушный поцелуй появился из языческих обрядов, когда люди шептали просьбы к богам, приложив руки ко рту, а затем вознося их к солнцу или луне.

По крайней мере, ясно одно: золотая эра воздушных поцелуев началась с появлением кино, а затем и телевидения. Записанное видео позволяло передать любовь всем будущим зрителям разом. Этим сейчас активно пользуются, например, в рекламе.

Отдельно нужно отметить, что этот нежный жест предназначен не для тела, а для оказания внимания и общения душ. Он может быть игривым, трогательным, дружеским. Воздушным поцелуем можно пофлиртовать, выразить симпатию. Сегодня такой необычный праздник очень легко отметить: послать кому-то одному неожиданный воздушный поцелуй или сразу всем знакомым через страницу в соцсети.

Приметы 9 августа

Пантелеймон-целитель

Православная церковь 9 августа чтит память святого великомученика, целителя Пантелеймона. Согласно житию, он родился в Никомедии в семье знатного язычника и получил имя Пантолеон. Мать же была христианкой, воспитала сына в этой вере, но рано умерла. Отец в юности отдал его на обучение к знаменитому врачу Евфросину. Обучаясь, он познакомился с христианами, уверовал в Бога и принял крещение с именем Пантелеимон. Целитель стал лечить людей безвозмездно, о нём пошла людская молва. Узнав о Пантелеимоне, император приказал казнить его за проповедование христианства. Было много попыток, но каждый раз он оставался цел. Согласно житию, в итоге голос с небес призвал Пантелеимона в Царство Небесное и святой попросил воинов исполнить данный им приказ. В православии Пантелеимон почитается как покровитель воинов, а также как целитель.

На Руси считалось, что на Пантелеймона-целителя нельзя работать в поле. В этот день ходили за лечебными травами. Люди верили, что в этот праздник открывались самые редкие целебные растения. Также это был день помощи. Помня о святом, не бравшем платы за лечение, крестьяне старались подсобить нуждающимся, не оставаться равнодушными. А ещё этот день называли "кочанным". Было принято угощать капустой. Из неё варили щи, пекли пироги.

Погодные приметы в Пантелеймонов день

Жуки низко летают — к тёплой погоде;

Кричащие утки — к горю;

Кузнечики громко стрекочут — к сухой погоде;

Соловьи запели — к дождям;

Если погода весь день меняется, то и осень будет такой же.

Именинники 9 августа

9 августа именины у актрисы Анфисы Черных. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 9 августа, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Роман;

Герман;

Иоанн (Иван);

Макарий (Макар);

Николай;

Платон;

Анфиса. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев