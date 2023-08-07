"Легенда 90-х" колдун Кулебякин на прощании с Мирошниченко рассказал, как лечил звёзд от алкоголизма

Умершая 3 августа народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко помогала животным и была великой актрисой. Об этом в беседе с Лайфом сказал колдун Иван Кулебякин, знавший усопшую и пришедший со своим котом лично попрощаться с ней.

Иван Кулебякин — об Ирине Мирошниченко. Видео © LIFE

"Я с ней встречался в жизни, ещё когда я был молодым, красивым, волосы были натуральные. Она не только котов любила, она раньше любила собак, потом помогала бездомным кошкам, насколько я знаю. И поэтому мы с Васенькой приехали попрощаться с ней", — поделился колдун.

По словам Кулебякина, он пересекался с покойной ещё на "Мосфильме", когда сам снимался в ряде картин, будучи подростком. Колдун вспоминает Мирошниченко как "самую добродушную, самую обаятельную актрису" и легенду кино.

Сам же собеседник Лайфа называет себя "легендой 90-х" и утверждает, что ранее помогал звёздам эстрады, в частности, вылечиваться от зависимостей. Так, певца Михаила Муромова он вылечил от наркомании, а его коллегу Алексея Глызина — от алкоголизма. Также Кулебякин утверждает, что трижды лечил от алкогольной зависимости Евгения Осина, который скончался в 2018 году.