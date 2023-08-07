Европе предрекли рекордный экономический шок из-за действий ЕЦБ

Политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) грозит рекордным шоком еврозоне и уничтожением экономического роста. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчёты.

Так, по данным агентства, в 2024 году ВВП еврозоны может упасть на 3,8%, если ЕЦБ продолжит повышать ключевую ставку. Причём самый негативный сценарий предполагает спад экономики на 5% из-за одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки для различных отраслей экономики на фоне нестабильных биржевых цен на энергоносители.