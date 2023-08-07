Европе предрекли рекордный экономический шок из-за действий ЕЦБ
Bloomberg: Экономику Евросоюза ждёт рекордный шок из-за действий ЕЦБ
Политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) грозит рекордным шоком еврозоне и уничтожением экономического роста. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчёты.
Так, по данным агентства, в 2024 году ВВП еврозоны может упасть на 3,8%, если ЕЦБ продолжит повышать ключевую ставку. Причём самый негативный сценарий предполагает спад экономики на 5% из-за одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки для различных отраслей экономики на фоне нестабильных биржевых цен на энергоносители.
Как отметил старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Грегори Клэйс, в ближайшие 12 месяцев экономика ощутит максимальный эффект от действий ЕЦБ и сокращения расходов правительств стран. Риск глубокой рецессии довольно вероятен.
Напомним, в марте глава ЕЦБ Кристин Лагард призналась пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову Лексусу в том, что не видит конца инфляции в ЕС из-за антироссийских санкций. Отмечалось, что больше всего цены растут в Венгрии (29,3%) и Сербии (22,1%). Немногим лучше ситуация в Эстонии (19,5%), Словакии (18,9%) и Румынии (17,9%). А 27 июля ЕЦБ повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года — 4,25% годовых.
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