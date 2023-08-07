Украина и враждебность Запада: Лавров с Ван И созвонились для обсуждения "горячих" тем
МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине в телефонном разговоре
Лавров и Ван И. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Китая, главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И ситуацию на Украине во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.
"Был затронут ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", — сказано в сообщении дипломатического ведомства.
Министры коснулись важнейших вопросов, стоящих на международной повестке. Они согласились, что Пекин и Москва сходятся на осуждении конфронтационной политики западного блока в отношении России и КНР. Лавров и Ван И отметили попытки США и ЕС сдержать развитие двух стран путём санкций и других способов, противоречащих международному праву. А конструктивный диалог между Россией и Китаем министры оценили очень высоко, так же как и высокоорганизованное взаимодействие стран в структурах ООН, БРИКС, ШОС и G20.
Напомним, Китай принял участие в международной двухдневной встрече по Украине в Саудовской Аравии 4–6 августа. Как оказалось на ней, Киев уже не настаивает на представленном ранее "мирном плане". России на мероприятии не было. Участники переговоров условились продолжить международные консультации и обмен мнениями для "выработки общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру".