Украина и враждебность Запада: Лавров с Ван И созвонились для обсуждения "горячих" тем

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Китая, главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И ситуацию на Украине во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Министры коснулись важнейших вопросов, стоящих на международной повестке. Они согласились, что Пекин и Москва сходятся на осуждении конфронтационной политики западного блока в отношении России и КНР. Лавров и Ван И отметили попытки США и ЕС сдержать развитие двух стран путём санкций и других способов, противоречащих международному праву. А конструктивный диалог между Россией и Китаем министры оценили очень высоко, так же как и высокоорганизованное взаимодействие стран в структурах ООН, БРИКС, ШОС и G20.