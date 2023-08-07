Сексолог рассказала, когда холостяк — это уже патология

Быть холостяком на сегодняшний день — это жизненный выбор мужчины, причём для некоторых весьма осознанный, в соответствии с их взглядами и принципами. Однако есть показатели, указывающие на то, что подобный статус — это уже патология. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сексолог, психолог Олеся Полевичок.

Сексолог, психолог Олеся Полевичок. Фото © Предоставлено Лайфу

1. Отсутствие долгосрочных отношений. Если человек не может поддерживать здоровые и долгосрочные отношения с другими людьми и, независимо от партнёра, из раза в раз повторяется практически один и тот же сценарий, это может говорить о проблеме в коммуникациях.

2. Социальная изоляция носит характер экстремальной. Если человек, будучи в статусе холостяка, сознательно избегает любой социальной активности и предпочитает оставаться в одиночестве, на это стоит обратить серьёзное внимание. Подобные звоночки могут быть признаком патологического состояния.

3. Проблема в интимной сфере. Если холостяк не только не находит отношения, но и не проявляет внимание к физическим связям, это может говорить о страхе близости. Однако каждый случай индивидуален, наличие каких-либо критериев не даёт подтверждение диагноза, добавила эксперт.

В свою очередь психолог Евгений Идзиковский отметил, что жить в статусе холостяка — это совершенно нормально, причём как для мужчины, так и для женщины. Однако если человек испытывает негатив и раздражение к противоположному полу, то в таком случае уже стоит бить тревогу.

"Второе — если человек глобально ощущает, что нет, никого найти нельзя, он или она так и будут жить одни. И живёт уже в этой парадигме, что всё, фаза отношений закончилась. Частной фазы жизни — отношений — больше никогда не будет", — пояснил он.

В третьем же случае одиночество может сопровождаться какими-либо зависимостями, например, фокус внимания переключён на алкоголь или работу, когда человек задерживается допоздна и практически не бывает дома.