Миллиардеры в клетке: Илона Маска и Цукерберга объявили фриками из-за планов подраться

Бой, к которому якобы активно готовятся американские предприниматели Илон Маск (он, к слову, анонсировал трансляцию поединка на своей платформе X) и Марк Цукерберг, является для них всего лишь побочной акцией пиара. Об этом, а также о причинах моды на бои между медийными личностями написано в колонке литературного критика, публициста и писателя Платона Беседина.

"Как тебе такое, Илон Макс?!" — возопил Марк Цукерберг и бросил вызов своему извечному оппоненту. Мордокнига (Facebook)* против Х (бывшей Twitter) — вот вам сюжет. Да уж, пора выяснить, кто из этих двоих — главный рептилоид на планете", — сказано в материале писателя для телеканала "360".

Поединок между двумя колоссами американского бизнеса обсуждается в Сети уже давно, но вот сам бой никак не состоится, рассказывает публицист. Цукерберг уже назвал дату — 26 августа, но со стороны Маска этому пока что не было подтверждений. А вот причины противоборства в таком формате у Беседина вызывают вопросы: что и кому докажут предприниматели, сразившись в клетке? Откуда вообще растут ноги у желания подраться на публику?

Писатель напомнил, что в последнее время подобные бои набрали большую популярность. В ринге можно увидеть актёров, политологов, а то и бой Никиты Джигурды против Виталия Милонова, который собирает огромное количество просмотров. Иногда появляются анонсы, вызывающие неподдельную оторопь, например поединок звёзд "Дома-2" Елены Берковой и Николая Должанского, который вообще может быть интересен непонятно кому.

Дело, скорее всего, в том, считает автор, что массовому зрителю поднадоели бои спортсменов. А вот мордобой с популярными персонами — другое дело, особенно если бойцы известные и в понимании аудитории заслужили своими поступками несколько ударов по лицу.

Проблема тут в том, что в массовой культуре, долгие годы ориентировавшейся на фриков, не осталось места для адекватных людей, объяснил писатель. Сейчас сложно себе представить, чтобы популярность на экране получил ударник труда, как это было в СССР, зрителю интересны знаменитости. Вот только и для них приходится выдумывать всё новые форматы, чтобы аудитория не заскучала. Отсюда танцы, ледовый каток, необитаемые острова и бои в ринге.

Фрик-шоу, считает публицист, само по себе может повлиять на обычного человека, который поддался желанию стать знаменитым, превратив и его во фрика. И особо трагично то, что многие из них не получат тех минут славы, которых так отчаянно хотят, как бы они не выкладывались на ринге в бою с таким же жаждущим славы чудаком.

В отличие от простых людей, которые пытаются с помощью фрик-боёв выбиться из "грязи в князи", для Маска и Цукерберга это не более чем пиар-мероприятие, причём даже не первого сорта. Беседину всё равно непонятны мотивы превращения миллиардеров в фриков. Он считает, что бизнесмены вполне могли бы решить спор более цивилизованно, например, сыграть в городки.