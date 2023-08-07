Российские учёные научились предсказывать, будут ли болеть колени у пациенток старше 50 лет

Российские учёные разработали инновационный метод прогнозирования риска развития у женщин остеоартроза коленного сустава. Авторы исследования из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") научились это делать по ДНК, выделенной из венозной крови пациенток. Оказалось, что наличие специфической комбинации генотипов позволяет с точностью определить вероятность возникновения заболевания: эффективность подтверждена на 590 пациентках.

Остеоартроз — это заболевание суставов, характеризующееся разрушением их хрящевой ткани. Эта болезнь часто встречается у женщин после 50 лет. Пациенткам с прогрессирующим остеоартрозом нередко приходится менять весь сустав на эндопротез. Это эффективный, но очень дорогостоящий метод лечения. Чтобы не довести пациента до крайней точки, важно искать новые способы прогнозирования болезни, сочли белгородские учёные.

"Знание роли генетических маркеров в развитии остеоартроза позволит оценить перспективы развития у пациенток остеоартроза коленного сустава задолго до появления его первых признаков, позволит сформировать группы риска и своевременно оказывать им необходимые лечение и профилактику", — объяснил "Газете.ru" профессор Михаил Чурносов, заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ "БелГУ".