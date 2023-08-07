Российские учёные научились предсказывать, будут ли болеть колени у пациенток старше 50 лет
Специалисты НИУ "БелГУ" открыли способ прогнозирования риска остеоартроза по ДНК
Российские учёные разработали инновационный метод прогнозирования риска развития у женщин остеоартроза коленного сустава. Авторы исследования из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") научились это делать по ДНК, выделенной из венозной крови пациенток. Оказалось, что наличие специфической комбинации генотипов позволяет с точностью определить вероятность возникновения заболевания: эффективность подтверждена на 590 пациентках.
Остеоартроз — это заболевание суставов, характеризующееся разрушением их хрящевой ткани. Эта болезнь часто встречается у женщин после 50 лет. Пациенткам с прогрессирующим остеоартрозом нередко приходится менять весь сустав на эндопротез. Это эффективный, но очень дорогостоящий метод лечения. Чтобы не довести пациента до крайней точки, важно искать новые способы прогнозирования болезни, сочли белгородские учёные.
"Знание роли генетических маркеров в развитии остеоартроза позволит оценить перспективы развития у пациенток остеоартроза коленного сустава задолго до появления его первых признаков, позволит сформировать группы риска и своевременно оказывать им необходимые лечение и профилактику", — объяснил "Газете.ru" профессор Михаил Чурносов, заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ "БелГУ".
А ранее учёные открыли способ выращивать новые зубы. Возможно, в будущем людям можно будет обойтись без протезов и имплантатов. В ходе эксперимента специалисты предположили, что у людей с гипердонтией — врождённым состоянием большого количества зубов — есть ген третьего ряда зубов, как у акул или грызунов. Дело оказалось за малым — активизировать гены, которые пробуждают этот третий ряд, "заснувший" в процессе эволюции. И первые успехи уже есть.
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